Ciencia

Lo buscaron durante horas: el misterioso visitante interestelar que atraviesa el sistema solar y sorprendió a los astrónomos

Un objeto procedente de otro sistema estelar captó la atención de la comunidad científica

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Por O Globo / Brasil / GDA
El telescopio espacial Hubble observó el cometa interestelar 3I/ATLAS por segunda vez el 30 de noviembre.
El objeto 3I/ATLAS llegó desde otro sistema estelar. Científicos buscaron tecnofirmas y no encontraron evidencia de origen artificial. (Imagen con fines ilustrativos) (NASA, ESA, STScI/D. Jewitt (UCLA), M.-T. Hui)







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O Globo

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