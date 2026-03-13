Ciencia

Cometa interestelar 3I/ATLAS podría ser más antiguo que la Tierra: estudio sugiere que nació hace hasta 12.000 millones de años

Un análisis de gases e isótopos realizado con el telescopio James Webb sugiere que el cometa 3I/ATLAS se formó en ambientes extremadamente fríos de los primeros sistemas estelares

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Por O Globo / Brasil / GDA
El 3I/ATLAS, tercer cometa interestelar detectado, pasará cerca de la Tierra en diciembre. Su análisis ofrecerá datos inéditos sobre el espacio profundo.
El cometa interestelar 3I/ATLAS podría haberse formado hace hasta 12.000 millones de años. Científicos analizan sus gases para entender los orígenes de la galaxia. (NASA /NASA)







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