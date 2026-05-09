Lista oficial: estos son los nombres de huracanes y tormentas para 2026

Arthur, Bertha y Cristobal encabezan la lista de nombres prevista para la temporada de huracanes del Atlántico en 2026. (Imagen con fines ilustrativos).

La temporada de ciclones tropicales del Atlántico en 2026 tendrá una nueva lista oficial de nombres para tormentas y huracanes. Estos se asignan cuando un sistema desarrolla vientos sostenidos de al menos 62 km/h, condición necesaria para alcanzar la categoría de tormenta tropical.

La nomenclatura alterna nombres masculinos y femeninos. Las listas se reutilizan cada seis años. No obstante, los nombres asociados con fenómenos de gran destrucción o impacto humano se retiran de manera permanente.

Nombres de tormentas y huracanes para 2026

La lista prevista para este año incluye:

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred

Cada uno de estos nombres se asigna en orden cronológico conforme se forman los sistemas en el océano Atlántico.

¿Por qué los huracanes tienen nombre?

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) explica que la práctica de nombrar ciclones facilita su identificación y comunicación.

El origen se remonta al siglo XIX. El meteorólogo australiano Clement Wragge asignó nombres femeninos a las tormentas para diferenciarlas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, meteorólogos de la Armada de Estados Unidos usaron nombres de mujeres de forma informal. En 1950 se adoptó el alfabeto fonético. En 1953 se retomaron los nombres femeninos.

Desde 1979, la Organización Meteorológica Mundial incorporó nombres masculinos y femeninos de forma alterna. Esta práctica se mantiene en la actualidad.

Arthur, Bertha y Cristobal encabezan la lista de nombres prevista para la temporada de huracanes del Atlántico en 2026. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/Generada con IA)

Cómo se eligen los nombres

Los nombres se definen en reuniones internacionales coordinadas por la Organización Meteorológica Mundial. Se elaboran listas para seis años consecutivos.

Al finalizar el ciclo, los nombres se reutilizan. No obstante, aquellos asociados a eventos extremos se retiran de forma permanente.

Lista para 2027

El listado siguiente ya está definido por los organismos internacionales. Para 2027, los nombres serán:

Ana, Bill, Claudette, Danny, Elsa, Fred, Grace, Henri, Imani, Julian, Kate, Larry, Mindy, Nicholas, Odette, Peter, Rose, Sam, Teresa, Victor y Wanda.