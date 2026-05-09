Ciencia

Lista oficial: estos son los nombres de huracanes y tormentas para 2026

Las listas oficiales para la temporada ciclónica ya están definidas. Conozca cuáles nombres se usarán en tormentas y huracanes

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Por Damián Arroyo C.
Arthur, Bertha y Cristobal encabezan la lista de nombres prevista para la temporada de huracanes del Atlántico en 2026.
Arthur, Bertha y Cristobal encabezan la lista de nombres prevista para la temporada de huracanes del Atlántico en 2026. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/Generada con IA)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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