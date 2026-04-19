Ciencia

Estos son los nombres de huracanes y tormentas para este 2026

Los ciclones tropicales reciben nombres oficiales al superar los 62 km/h. Estas son las listas definidas para 2026 y 2027

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Por Damián Arroyo C.
Esta imagen satelital muestra el huracán Melissa al sureste de Jamaica este 27 de octubre, fortaleciéndose al acercarse a Jamaica y otras partes del Caribe. Fotografía
Esta imagen satelital muestra al huracán Melissa al sureste de Jamaica en octubre de 2025. (-/AFP)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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