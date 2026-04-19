Estos son los nombres de huracanes y tormentas para este 2026

Esta imagen satelital muestra al huracán Melissa al sureste de Jamaica en octubre de 2025.

La temporada de ciclones tropicales del Atlántico en 2026 ya cuenta con su lista oficial de nombres. Estos se asignan cuando un sistema alcanza la categoría de tormenta tropical, es decir, cuando sus vientos superan los 62 km/h.

El listado mantiene la alternancia entre nombres femeninos y masculinos. Además, se reutiliza cada seis años. Sin embargo, algunos nombres se eliminan cuando un fenómeno resulta muy destructivo o deja consecuencias graves.

Nombres de tormentas y huracanes para 2026

La lista prevista para este año incluye:

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred

Cada uno de estos nombres se asigna en orden cronológico conforme se forman los sistemas en el océano Atlántico.

Lista adelantada para 2027

El listado siguiente ya está definido por los organismos internacionales. Para 2027, los nombres serán:

Ana, Bill, Claudette, Danny, Elsa, Fred, Grace, Henri, Imani, Julian, Kate, Larry, Mindy, Nicholas, Odette, Peter, Rose, Sam, Teresa, Victor y Wanda.

¿Por qué los huracanes tienen nombre?

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) explica que la práctica de nombrar ciclones facilita su identificación y comunicación.

El origen se remonta al siglo XIX. El meteorólogo australiano Clement Wragge asignó nombres femeninos a las tormentas para diferenciarlas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, meteorólogos de la Armada de Estados Unidos usaron nombres de mujeres de forma informal. En 1950 se adoptó el alfabeto fonético. En 1953 se retomaron los nombres femeninos.

Desde 1979, la Organización Meteorológica Mundial incorporó nombres masculinos y femeninos de forma alterna. Esta práctica se mantiene en la actualidad.

Cómo se eligen los nombres

Los nombres se definen en reuniones internacionales coordinadas por la Organización Meteorológica Mundial. Se elaboran listas para seis años consecutivos.

Al finalizar el ciclo, los nombres se reutilizan. No obstante, aquellos asociados a eventos extremos se retiran de forma permanente.