Libro renacentista del siglo XVI revela que los humanos preparaban curas extremas con lagartos y heces humanas

Proteínas invisibles en manuales médicos alemanes de 1531 muestran cómo familias del Renacimiento aplicaban recetas caseras para tratar dolencias comunes

Por O Globo / Brasil / GDA
Análisis de proteínas en libros antiguos evidenció que lectores del siglo XVI pusieron en práctica tratamientos médicos hoy considerados extremos.
Análisis de proteínas en libros antiguos evidenció que lectores del siglo XVI pusieron en práctica tratamientos médicos hoy considerados extremos. (Instituto de Investigación y Biblioteca John Rylands/Universidad de Mánchester)







O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro.

