León escapó por el techo de un camión en movimiento y escena desconcertó a conductores: vea video

El león abrió una escotilla del camión en movimiento y huyó por la carretera; autoridades analizan si se respetaron las normas de transporte

Por O Globo / Brasil / GDA
Un león sedado huyó por el techo de un camión en Sudáfrica y fue recapturado; el hecho generó una investigación oficial por posible negligencia.
Un león sedado huyó por el techo de un camión en Sudáfrica y fue recapturado; el hecho generó una investigación oficial por posible negligencia. (Facebook/Izak Du Plessis)







