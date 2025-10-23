León escapó por el techo de un camión en movimiento y escena desconcertó a conductores: vea video

Un león sedado huyó por el techo de un camión en Sudáfrica y fue recapturado; el hecho generó una investigación oficial por posible negligencia.

Un león adulto provocó preocupación y generó cuestionamientos sobre el transporte de animales salvajes en Sudáfrica, luego de escapar por el techo de un camión en movimiento en la provincia Noroeste, el martes 21 de octubre en horas de la tarde.

El hecho ocurrió sobre la ruta R49, entre las localidades de Lichtenburg y Zeerust, y quedó registrado en un video filmado por un conductor. En las imágenes se observa al felino de pie sobre el techo del camión segundos antes de lanzarse al asfalto.

Según reportó el medio The Citizen, el animal estaba sedado y era trasladado desde el Estado Libre hacia una finca de caza en Nietverdiend, situada en la zona de Ramotshere Moiloa. Durante el trayecto, el león logró abrir una pequeña escotilla de observación en el techo del vehículo y escapó.

A pesar del incidente, el felino fue recapturado sin mayores complicaciones una hora después, con solo heridas leves. Lo localizaron acostado bajo un árbol, aún bajo efectos del sedante.

Un veterinario del Hospital de Lichtenburg, quien participó en el operativo de rescate, describió la fuga como un suceso inusual. Detalló que el remolque tenía paredes lisas de 2,5 metros de altura, lo que dificultaba que el animal escalara hasta la escotilla. Añadió que la zona rural y el escaso tránsito facilitaron la operación.

Investigación por incumplimiento de normas

El Departamento de Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Conservación y Turismo del Noroeste (DEDECT) confirmó que el escape sucedió durante el traslado autorizado del león. El vocero Jeremiah Matebesi indicó que se inició una investigación formal para determinar si se respetaron las normas establecidas.

Según el funcionario, se sospecha de una violación a las condiciones de la licencia de transporte, por lo que advirtió que se aplicarán sanciones severas si se confirma negligencia.

Las autoridades también analizarán si el vehículo utilizado cumplía con los requisitos establecidos por la Norma Nacional Sudafricana SANS 1884-3, la cual regula el diseño de jaulas, la seguridad del transporte y el manejo de animales peligrosos.

Críticas al sistema de transporte animal

Organizaciones dedicadas al bienestar animal aprovecharon el caso para reiterar su preocupación sobre las condiciones de transporte de grandes felinos. Para estos grupos, el suceso evidencia deficiencias graves en la industria de cría y comercio de depredadores en Sudáfrica.

La organización Four Paws en ese país explicó al mismo medio que este tipo de incidentes refuerza la necesidad de una supervisión más estricta y de una revisión de las leyes vigentes.

En Sudáfrica, el traslado de leones se rige por diferentes marcos legales como la Ley de Protección Animal (71 de 1962), la Ley de Salud Animal (7 de 2002) y la Ley Nacional de Gestión Ambiental: Biodiversidad. Estas leyes exigen licencias válidas y condiciones específicas que garanticen tanto el bienestar de los animales como la seguridad de las personas.

El incumplimiento de estas regulaciones puede derivar en sanciones legales, confiscación de los animales e incluso procesos penales.

