Sorprendente grupo de leones se adapta a vivir junto al mar en África: vea las imágenes

Una inusual migración llevó a estos felinos desde el desierto hasta el litoral atlántico en Namibia, donde ahora cazan focas para sobrevivir

Por O Globo / Brasil / GDA
Leones en Namibia migraron al mar y adoptaron focas como su presa principal. Fotógrafa captó esta transformación y ganó un premio internacional.
Leones en Namibia migraron al mar y adoptaron focas como su presa principal. Fotógrafa captó esta transformación y ganó un premio internacional.







