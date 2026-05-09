Las impactantes imágenes de espuma marina que cubrió playas de Argentina tras fuerte temporal: vea los videos

Una extensa capa de espuma marina cubrió varios kilómetros de playa en Quequén y sectores de Necochea, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, luego del fuerte temporal que afectó la zona el viernes por la tarde.

Las escenas sorprendieron a vecinos y turistas durante la mañana de este sábado. En redes sociales circularon numerosos videos que mostraron cómo las olas se transformaron en una masa blanca, densa y aireada que incluso voló por el viento en distintos puntos de la costa.

El fenómeno ocurrió mientras persistían las lluvias y las playas permanecían prácticamente vacías.

Según especialistas, la espuma marina se forma por la acumulación de materia orgánica derivada de algas presentes en el mar. El movimiento de las olas incorpora aire y genera esta espuma sobre la superficie.

En esta ocasión, el fenómeno se intensificó debido a un ciclón extratropical que agitó la materia orgánica acumulada en el agua. El fuerte oleaje rompió grandes cantidades de algas y provocó la formación masiva de espuma.

QUEQUÉN AMANECIÓ CON UN EFECTO NEVADO TRAS LA CICLOGÉNESIS



El fenómeno de la ciclogénesis que golpeó la costa bonaerense, dejó destrozos en Pinamar y otras localidades. Y le abrió paso a un mar arremolinado y ventoso que llenó las costas de espuma marina, que llegó a acumular… pic.twitter.com/U1MGhTaUvy — Clarín (@clarincom) May 9, 2026

El medio argentino Diario Necochea informó que las olas alcanzaron hasta siete metros de altura. Además, señaló que la brusca crecida del mar también influyó en la magnitud del fenómeno.

Las imágenes difundidas mostraron sectores de la costa completamente cubiertos por espuma. En algunos puntos, el paisaje parecía cubierto de nieve.

Uno de los videos registró sombrillas rústicas casi tapadas por la espuma mientras el viento movía la masa blanca de un lado a otro.

Otra grabación mostró a una mujer cerca de una acumulación de espuma que terminó desplazándose por el aire debido a las fuertes ráfagas.

Especialistas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) explicaron que el aumento en la frecuencia e intensidad de estos eventos se relaciona con el cambio climático, los ciclones y las alteraciones en el comportamiento del mar.

Impactante: la espuma marina cubrió las playas de Quequén tras el fuerte temporal



Un inusual fenómeno sorprendió a vecinos y turistas en Quequén, donde una densa capa de espuma marina cubrió amplios sectores de la costa luego del intenso temporal que azotó la región.



El evento,… pic.twitter.com/Qn8Lau7TZ1 — Argentina Noticias (@argennoti) May 9, 2026

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.