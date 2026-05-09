Ciencia

Las impactantes imágenes de espuma marina que cubrió playas de Argentina tras fuerte temporal: vea los videos

El fenómeno natural ocurrió en Quequén y Necochea luego de un ciclón extratropical que provocó olas de hasta siete metros

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Por La Nación / Argentina / GDA
Videos viralizados mostraron espuma marina cubriendo playas argentinas tras un intenso temporal y fuertes ráfagas de viento.
Videos viralizados mostraron espuma marina cubriendo playas argentinas tras un intenso temporal y fuertes ráfagas de viento. (X/@argennoti/Captura)







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La Nación / Argentina / GDA

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