Las herramientas de piedra más antiguas de África revelan una tecnología sorprendentemente estable hace 2,75 millones de años

El hallazgo en el norte de Kenia muestra que los primeros homínidos mantuvieron sus técnicas durante cientos de milenios pese a los cambios ambientales

Por Jailine González Gómez
Un nuevo sitio arqueológico en la cuenca del Turkana ofrece la evidencia más antigua y continua de la tecnología Oldowan, usada hace 2,75 millones de años. [Imagen con fines ilustrativos]
Un nuevo sitio arqueológico en la cuenca del Turkana ofrece la evidencia más antigua y continua de la tecnología Oldowan, usada hace 2,75 millones de años. [Imagen con fines ilustrativos] (Canva/Canva)







