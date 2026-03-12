Las 3 plagas que invaden los hogares en temporada de calor y cómo prevenirlas

El calor aumenta la presencia de cucarachas, chinches y mosquitos en el hogar. Estas son las principales medidas para evitar estas plagas.

La temporada de calor trae días soleados y más vegetación. Sin embargo, también aumenta la presencia de insectos y animales que pueden convertirse en una molestia dentro del hogar.

Durante esta época se incrementa la aparición de plagas domésticas. Estas pueden afectar la higiene de la vivienda y provocar riesgos para la salud de las familias. Por esa razón, resulta clave conocer cuáles son las más comunes y aplicar medidas de prevención.

A continuación se detallan tres plagas frecuentes en temporada de calor y algunas recomendaciones para evitar su presencia.

Cucarachas: una de las plagas más comunes en el hogar

Las cucarachas aparecen con mayor frecuencia durante los meses cálidos. Estos insectos buscan sitios húmedos y con fácil acceso a comida. Por esa razón suelen encontrarse en cocinas, baños y drenajes.

La limpieza constante es una de las principales medidas para prevenir su presencia. También conviene evitar dejar restos de alimentos expuestos.

Otra recomendación consiste en sellar grietas o rendijas por donde puedan ingresar. Sacar la basura cada día y guardar los alimentos en recipientes herméticos también ayuda a reducir el riesgo.

Chinches: insectos que se esconden en colchones y muebles

Las chinches de cama también aumentan en ambientes cálidos. Estos insectos suelen proliferar en lugares con alto movimiento de personas. Entre ellos destacan hoteles, transporte público, cines o centros educativos.

Las chinches pueden esconderse en colchones, ropa o muebles. Sus picaduras causan molestias en la piel.

Para prevenir esta plaga, se recomienda revisar colchones con frecuencia. También conviene lavar la ropa con agua caliente después de viajar. Aspirar áreas donde puedan ocultarse es otra medida útil.

Mosquitos: riesgo de picaduras y enfermedades

Los mosquitos representan otra plaga común en época de calor. Estos insectos se reproducen en espacios con agua estancada.

Además de causar picaduras molestas, pueden transmitir enfermedades como dengue o chikungunya.

Eliminar recipientes con agua acumulada es una de las acciones más importantes. También se aconseja limpiar patios y colocar mosquiteros en puertas y ventanas. El uso de repelentes y ventiladores contribuye a disminuir su presencia dentro del hogar.

