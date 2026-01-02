Ciencia

La verdad detrás de los colores de los gatos

Los colores de los gatos van más allá de la estética: descubra su importancia evolutiva y genética.

Por La Nación / Argentina / GDA
La diversidad de colores en los pelajes de los gatos es fruto de complejas interacciones genéticas y evolutivas.
La diversidad de colores en los pelajes de los gatos es fruto de complejas interacciones genéticas y evolutivas. (Canva)







