La verdad detrás de los colores de los gatos

La variedad de colores en los pelajes de los gatos no es un capricho de la naturaleza, sino el resultado de una compleja interacción de factores evolutivos y genéticos.

La evolución desempeñó un papel crucial en el desarrollo de estos mantos felinos, que ofrecen camuflaje, protección y funciones importantes en la comunicación intraespecífica.

Aunque el comportamiento de los gatos no está dictado por el color de su pelaje, una investigación publicada por The National Center for Biotechnology demostró que cada tonalidad puede estar asociada a funciones biológicas específicas, influyendo en la adaptación y supervivencia de los gatos según su entorno.

Gatos negros

A lo largo de la historia, los gatos negros han estado envueltos en misterio, considerados símbolos de buena suerte o mala fortuna según la cultura.

La ciencia indica que este color azabache se atribuye a una alta concentración de melanina, lo que proporciona ventajas como una mayor resistencia a enfermedades dermatológicas, incluyendo el cáncer de piel.

Rodeados de mitos, los gatos negros son de los animales más misteriosos de todos. (Canva)

Gatos grises

Dentro de la variedad de gatos grises, el azul ruso se destaca por su elegante pelaje y comportamiento tranquilo.

Aunque popularmente se les atribuyen ciertas características de personalidad, estudios recientes indican que la genética y el ambiente juegan roles más significativos en su comportamiento que el color del pelaje.

Con un gris azulado el pelaje del gato Azul Ruso está considerado entre los más lindos del mundo. (Canva)

Gatos locus

Los gatos blancos con manchas negras, o viceversa, presentan una estética elegante. Este patrón de pigmentación, conocido como locus S, es el resultado de complejas interacciones genéticas.

Aunque cada animal es único, estos felinos son frecuentemente descritos como juguetones y afectuosos.

Los gatos locus son considerados como jugetones. (Canva)

Gatos atigrados

Los gatos atigrados llevan en su pelaje un diseño que recuerda a sus ancestros montañeses.

Este patrón, que puede variar en colores base, es la manifestación de múltiples genes que interactúan, ofreciendo a cada animal atigrado un diseño único y personal.

Los gatos de este color son más cercanos a sus parientes salvajes. (Canva)

Gatos tricolores

Los gatos tricolores, principalmente hembras, presentan una combinación de blanco, negro y naranja.

Los machos de esta especie son extremadamente raros y suelen ser estériles debido a una configuración genética específica conocida como síndrome de Klinefelter (XXY).

Mientras que los gatos naranjas son mayoritariamente machos, los gatos tricolores son casi exclusivamente femeninos. (Canva)

Gatos naranja

Los gatos de pelaje naranja, generalmente machos debido a la genética del cromosoma X, ganaron popularidad gracias a personajes icónicos como Garfield y El Gato con Botas de Shrek.

Un estudio reveló que estos felinos tienden a ser más amigables y tolerantes con otros animales, destacándose como compañeros sociables y cariñosos.

El gato naranja ganó popularidad, ya que muchos se convirtieron en personajes icónicos como Garfield. (Canva)

Más allá del color de los gatos

Los gatos presentan diversas longitudes de pelaje, desde el completamente ausente hasta el largamente fluyente. Los felinos sin pelo, como la raza Sphynx, poseen una fina capa de vello que recubre su cuerpo, lo que les confiere una textura única al tacto y los hace particularmente sensibles a las condiciones ambientales.

En contraste, los mininos de pelo corto son más comunes y fáciles de cuidar debido a su pelaje uniforme que minimiza la necesidad de mantenimiento regular. Los de pelo largo, como los Persas, son célebres por su apariencia impresionante y patrones llamativos, requiriendo atención meticulosa y cepillados frecuentes para evitar enredos y mantener la salud de su pelaje.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.