La tormenta solar de este 12 de noviembre podría causar fallas en sus dispositivos electrónicos: esto es lo que se sabe

Una tormenta solar severa llegará este 12 de noviembre y podría generar fallas en GPS, redes eléctricas y satélites

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Expertos advierten posibles fallas tecnológicas por tormenta solar. El fenómeno será visible con auroras inusuales en zonas no polares.
Expertos advierten posibles fallas tecnológicas por tormenta solar. El fenómeno será visible con auroras inusuales en zonas no polares. [Imagen con fines ilustrativos] (Canva/Canva)







