La tormenta solar de este 12 de noviembre podría causar fallas en sus dispositivos electrónicos: esto es lo que se sabe

Expertos advierten posibles fallas tecnológicas por tormenta solar. El fenómeno será visible con auroras inusuales en zonas no polares. [Imagen con fines ilustrativos]

Una alerta severa G4 por tormenta solar emitida por el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la NOAA activó protocolos de emergencia en distintos países. El fenómeno podría impactar la Tierra alrededor del mediodía de este miércoles 12 de noviembre.

La advertencia surge tras una Eyección de Masa Coronal (EMC) de gran magnitud, combinada con una potente fulguración solar clase X5.1, una de las más intensas del año. Las autoridades científicas recomiendan precauciones para proteger equipos electrónicos y sistemas críticos.

¿Qué es una tormenta solar y por qué preocupa tanto esta?

Una tormenta solar se produce cuando el Sol lanza plasma y campos magnéticos a gran velocidad. Si esa masa choca con el campo magnético terrestre, se genera una tormenta geomagnética, que se clasifica en niveles de G1 (menor) a G5 (extrema).

La actual es nivel G4, una categoría severa y poco frecuente. Esta situación podría afectar infraestructura tecnológica esencial. Especialistas del Servicio de Clima Espacial de México (SCIESMEX) indicaron que el impacto parcial podría ocurrir al mediodía, aunque la severidad dependerá de cómo se alinee el campo magnético de la EMC al llegar a la Tierra.

Dispositivos que podrían fallar por la tormenta solar

Los efectos potenciales incluyen:

GPS/GNSS : pérdida de señal y errores en la precisión que afectan navegación aérea, marítima y terrestre . También alteran la sincronización de datos en sistemas clave.

: pérdida de señal y errores en la precisión que afectan . También alteran la en sistemas clave. Radios de alta frecuencia (HF) : interrupciones o apagones en frecuencias utilizadas por la aviación, servicios de emergencia y comunicaciones transcontinentales .

: interrupciones o apagones en frecuencias utilizadas por la . Redes eléctricas : podrían registrarse fluctuaciones de voltaje y, en casos extremos, apagones locales si no se controlan los efectos.

: podrían registrarse y, en casos extremos, si no se controlan los efectos. Satélites: operadores activaron medidas de contingencia debido al riesgo de reinicios automáticos o daños por radiación solar, lo que afecta satélites de telecomunicaciones, clima y navegación.

¿Habrá auroras visibles lejos del Polo Norte?

El fenómeno también traerá un espectáculo natural. La intensidad de esta tormenta G4 puede extender las auroras boreales a latitudes inusuales. Podrían verse luces polares en regiones donde raramente aparecen.

Esto ocurre porque la interacción con el campo magnético terrestre redistribuye partículas solares, generando esas luces coloridas que usualmente solo se observan cerca de los polos.

¿Debe preocuparse la población?

Organismos científicos aclararon que no hay riesgos para la salud humana en la superficie. El llamado es a la calma, pero con medidas básicas de precaución:

Utilizar protectores contra sobretensión en los dispositivos electrónicos sensibles .

en los . Cargar completamente teléfonos y equipos críticos ante eventuales cortes eléctricos.

ante eventuales cortes eléctricos. Informarse únicamente por fuentes oficiales como NOAA y SCIESMEX.

La vigilancia espacial se encuentra en su nivel más alto mientras el mundo espera el impacto total de esta severa tormenta geomagnética. Aunque los efectos más visibles podrían limitarse a fallas tecnológicas y auroras, la preparación es clave.

