Fuerte tormenta solar en las próximas horas: podría afectar señales de comunicación y provocar auroras boreales

Una eyección de masa coronal se dirige hacia el planeta y podría interrumpir servicios de navegación y radio en zonas específicas

Por Jailine González Gómez y El Tiempo / Colombia / GDA
La tormenta solar de tipo G3 podría ocasionar interrupciones en radio y GPS según NOAA. Se observarían auroras boreales en lugares no habituales.
La tormenta solar de tipo G3 podría ocasionar interrupciones en radio y GPS según NOAA. Se observarían auroras boreales en lugares no habituales.







