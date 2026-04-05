Ciencia

La temperatura ideal para lavar el cabello que recomiendan expertos y mejora el brillo

Expertos revelan la temperatura ideal para lavar el cabello. Usar agua tibia y finalizar con fría mejora el brillo, reduce el ‘frizz’ y prolonga la limpieza

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Por La Nación / Argentina / GDA
Lavar el cabello con agua tibia y terminar con fría ayuda a sellar la cutícula, mejorar el brillo y mantener el pelo limpio por más tiempo.
Lavar el cabello con agua tibia y terminar con fría ayuda a sellar la cutícula, mejorar el brillo y mantener el pelo limpio por más tiempo. (Canva stock/Karola G de Pexels / Torwai de Getty Images)







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