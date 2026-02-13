Ciencia

¿La segunda Luna de la Tierra? Lo que realmente es el objeto 2025 PN7, según astrónomos

El cuerpo 2025 PN7 no es un satélite natural. Astrónomos detallan su comportamiento orbital y su relación con otras cuasi-lunas cercanas a la Tierra

Por El Universal / México / GDA
2025 PN7 es una cuasi-luna que orbita el Sol junto a la Tierra. El hallazgo confirma que el entorno espacial terrestre es dinámico y cambiante.
2025 PN7 es una cuasi-luna que orbita el Sol junto a la Tierra. El hallazgo confirma que el entorno espacial terrestre es dinámico y cambiante. (JPL/NASA)







notas iaJGGTierraLuna2025 PN7astronomía
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

