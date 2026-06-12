Ciencia

La psicología sostiene que los adultos mayores no olvidan sus errores, pero sí dejan de sufrir tanto por ellos

Un estudio analizó cómo cambia la relación con los errores a lo largo de la vida y encontró una transformación que podría explicar por qué muchas personas enfrentan el pasado con mayor serenidad al envejecer

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Por Silvia Ureña Corrales
Adultos mayores reportan menos arrepentimientos recientes y menos frustración al recordar errores, según estudio científico.
Adultos mayores reportan menos arrepentimientos recientes y menos frustración al recordar errores, según estudio científico. (ChatGPT/Generada con IA)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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