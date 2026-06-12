La psicología sostiene que los adultos mayores no olvidan sus errores, pero sí dejan de sufrir tanto por ellos

Los arrepentimientos forman parte de la experiencia humana. Un estudio publicado en la revista Emotion determinó que los adultos mayores reportan menos arrepentimientos recientes y sienten menos enojo o frustración al recordar decisiones equivocadas o oportunidades perdidas.

La investigación fue realizada por especialistas de la Universidad de Tilburg, en Países Bajos, y de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. El trabajo analizó cómo la edad influye en la forma en que las personas procesan experiencias negativas vinculadas con su pasado.

“Los remordimientos son increíblemente comunes. Casi todos experimentamos grandes remordimientos en nuestra vida personal y profesional, desde casarnos con la persona equivocada hasta no terminar la universidad”, afirma la autora principal, Julia Nolte, doctora de la Universidad de Tilburg en los Países Bajos.

Para el estudio, los investigadores encuestaron a 90 adultos estadounidenses de entre 21 y 89 años. A cada participante se le solicitó identificar hasta cinco arrepentimientos recientes, ocurridos durante el último año, y cinco arrepentimientos de largo plazo.

Posteriormente, los participantes describieron con detalle el arrepentimiento más significativo de cada categoría. También evaluaron factores como la intensidad emocional, el tiempo transcurrido desde el evento, el grado de control percibido sobre la situación y las estrategias utilizadas para afrontar esas experiencias.

Los resultados mostraron que los adultos mayores reportaron menos arrepentimientos recientes y una menor carga emocional asociada a ellos. Aunque las personas de diferentes edades señalaron una cantidad similar de arrepentimientos de largo plazo, los participantes de mayor edad experimentaron niveles inferiores de enojo y frustración al recordarlos.

El análisis también encontró que los adultos mayores tendían a lamentar con mayor frecuencia las oportunidades perdidas, es decir, situaciones en las que no actuaron cuando pudieron hacerlo, más que acciones que consideraban equivocadas.

Según los autores, todavía es necesario profundizar en las razones que explican estas diferencias. Los investigadores señalaron que algunos resultados podrían estar relacionados con cambios asociados al envejecimiento, mientras que otros podrían reflejar diferencias entre generaciones.

La investigación plantea que el arrepentimiento podría cumplir funciones distintas a lo largo de la vida. En personas jóvenes, esta emoción suele relacionarse con el aprendizaje para tomar mejores decisiones futuras. En adultos mayores, podría favorecer procesos de reflexión y búsqueda de significado sobre experiencias pasadas.

Los autores concluyeron que comprender cómo evolucionan las emociones vinculadas al arrepentimiento permitirá conocer mejor los mecanismos psicológicos que influyen en el bienestar durante el envejecimiento.