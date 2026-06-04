Ciencia

La psicología explica qué revela la ropa acumulada en una silla y por qué no siempre es desorden

El hábito puede relacionarse con practicidad, estrés, ansiedad y cansancio mental más que con desorden

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Por El Comercio / Perú / GDA
Dejar ropa sobre una silla no siempre indica falta de orden. La psicología lo vincula con estrés, practicidad y decisiones aplazadas.
Dejar ropa sobre una silla no siempre indica falta de orden. La psicología lo vincula con estrés, practicidad y decisiones aplazadas. (ChatGPT /Generada con IA)







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El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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