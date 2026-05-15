Ciencia

La psicología dice que los niños de los años 60 y 70 no se volvieron fuertes gracias a una mejor crianza, sino que aprendieron a gestionar sus propias emociones

La autonomía temprana y la baja supervisión adulta fortalecieron habilidades emocionales que marcaron a toda una generación

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Estudios explican cómo los niños de los años 60 y 70 aprendieron a resolver conflictos y gestionar emociones sin intervención constante.
Estudios explican cómo los niños de los años 60 y 70 aprendieron a resolver conflictos y gestionar emociones sin intervención constante. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/Generada con IA)







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