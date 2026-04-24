Salud

La resiliencia de los nacidos en los años 60 y 70: la fortaleza de una generación que creció sin protección

La independencia infantil y la escasa supervisión moldearon habilidades emocionales que hoy se asocian con mayor estabilidad mental

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Expertos vinculan la crianza de los años 60 con mayor resiliencia, debido a experiencias tempranas sin intervención constante de adultos.
Expertos vinculan la crianza de los años 60 con mayor resiliencia, debido a experiencias tempranas sin intervención constante de adultos. (ChatGPT/Generada con IA)







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