Ciencia

La psicología dice que las personas que toman notas a mano conservan una ventaja en la era digital

Un estudio encontró que escribir a mano activa patrones cerebrales relacionados con procesos que favorecen el aprendizaje

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Por Jailine González Gómez
Investigadores compararon la escritura manual, el teclado y el dibujo. La actividad cerebral fue distinta en cada caso.
Investigadores compararon la escritura manual, el teclado y el dibujo. La actividad cerebral fue distinta en cada caso. (Canva stock/Yan Krukau de Pexels/Bigandt_Photography de Getty Images)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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