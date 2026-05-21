Ciencia

La psicología afirma que las personas suelen creer que sus amigos son menos desconfiados y cínicos de lo que realmente son

Un estudio encontró que las amistades mezclan precisión y sesgos positivos al percibir la personalidad

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Por Jailine González Gómez
La investigación analizó cómo las personas juzgan el cinismo de sus amigos y encontró una tendencia a suavizar rasgos negativos.
La investigación analizó cómo las personas juzgan el cinismo de sus amigos y encontró una tendencia a suavizar rasgos negativos. (ChatGPT/Generada con IA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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