La psicología afirma que las personas suelen creer que sus amigos son menos desconfiados y cínicos de lo que realmente son

La investigación analizó cómo las personas juzgan el cinismo de sus amigos y encontró una tendencia a suavizar rasgos negativos.

Las personas suelen ver a sus amigos como menos desconfiados y menos egoístas de lo que ellos mismos dicen ser. Esa es una de las principales conclusiones de un estudio del psicólogo William J. Chopik, de la Universidad Estatal de Michigan, publicado en la revista Evolution and Human Behavior.

La investigación analizó cómo las personas perciben el “cinismo” de sus amistades. En psicología, este concepto describe una tendencia a desconfiar de los demás y asumir que las personas actúan principalmente por interés propio. El estudio examinó si los amigos logran identificar correctamente esos rasgos o si las relaciones cercanas modifican la percepción.

Para hacerlo, el investigador trabajó con 173 pares de amigos, para un total de 346 participantes. Cada persona respondió preguntas sobre su propio nivel de cinismo y también evaluó el de su amistad. Los participantes tenían, en promedio, 19,6 años y llevaban 4,6 años de conocerse.

Los resultados mostraron tres patrones principales. El primero fue una tendencia constante a subestimar el nivel de cinismo de los amigos. Es decir, las personas tendían a creer que sus amistades eran menos desconfiadas o menos antagonistas de lo que ellas mismas reportaban.

El segundo patrón fue la llamada “similitud asumida”. Esto significa que las personas utilizaban su propia visión del mundo como referencia para evaluar a sus amigos. Quienes eran más cínicos tendían a pensar que sus amistades también lo eran.

El tercer hallazgo fue que sí existía cierta precisión en las percepciones. Aunque las personas suavizaban algunos rasgos negativos, sus evaluaciones todavía coincidían parcialmente con lo que sus amigos decían sobre sí mismos.

El estudio utilizó un modelo estadístico llamado “Truth and Bias Model”, diseñado para medir simultáneamente cuánto de una percepción corresponde a información real y cuánto proviene de sesgos personales.

Además, la investigación examinó si factores como la cercanía, la confianza o el tiempo de amistad modificaban esas percepciones. En general, esos elementos tuvieron poco efecto. La única diferencia clara apareció en las amistades más recientes: las personas que llevaban menos tiempo de conocerse tendían a minimizar todavía más el cinismo de sus amigos.

El artículo también señala limitaciones. La muestra estuvo compuesta principalmente por amistades cercanas y con altos niveles de confianza, lo que podría haber reducido la variedad de respuestas. Además, el estudio observó a los participantes en un único momento, por lo que no permite analizar cómo cambian estas percepciones con el paso del tiempo.