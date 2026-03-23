Ciencia

La planta que crece hasta 1 metro por día y transforma jardines en meses

El bambú moso crece hasta 25 metros en meses. Su desarrollo acelerado exige control y condiciones específicas de cultivo

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Por O Globo / Brasil / GDA
Esta planta alcanza hasta 114,5 cm por día. Su rápido crecimiento exige control de raíces y cuidados específicos.
Esta planta alcanza hasta 114,5 cm por día. Su rápido crecimiento exige control de raíces y cuidados específicos. (Jules Verne Times Two/Wikimedia Commons)







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O Globo

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