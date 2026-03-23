La planta que crece hasta 1 metro por día y transforma jardines en meses

Esta planta alcanza hasta 114,5 cm por día. Su rápido crecimiento exige control de raíces y cuidados específicos.

El bambú moso (Phyllostachys edulis) se posiciona como la planta de crecimiento más rápido del mundo. Este comportamiento figura en el Guinness World Records, que documenta su velocidad excepcional. Puede crecer entre 91 cm y 114,5 cm por día. Su velocidad lo convierte en una opción clave para transformar jardines en poco tiempo.

Un crecimiento acelerado y único

El desarrollo del bambú moso responde a un mecanismo llamado crecimiento intercalar. Este proceso permite que el tallo se alargue entre los nudos.

La planta posee rizomas subterráneos. Estos tallos crecen de forma horizontal bajo la tierra. Funcionan como reserva de energía y nutrientes. A partir de ellos surgen brotes preformados. Estos brotes solo se expanden y absorben agua.

La bióloga y paisajista Melina Álvarez explicó que el tallo alcanza su altura máxima en una sola temporada de crecimiento, la cual dura entre tres y cuatro meses.

La planta llega hasta 25 metros de altura. Su diámetro alcanza hasta 20 centímetros. El ingeniero agrónomo Eduardo Funari señaló que estas características favorecen su uso en construcción, muebles y productos naturales.

Valor ornamental en jardines

En el paisajismo, el bambú moso se valora por su porte alto y su apariencia elegante. Se utiliza en jardines amplios. También en canteros lineales y terrazas.

Su crecimiento rápido permite crear estructuras verdes en poco tiempo.

Cuidados clave para su cultivo

El suelo resulta esencial para su desarrollo. Debe ser fértil. Debe contener materia orgánica. Debe contar con buen drenaje.

Se recomiendan suelos ligeros y profundos. No deben secarse por completo.

El cultivo se realiza mediante mudas extraídas de los rizomas. Este método facilita la propagación.

La planta requiere riego hasta tres veces por semana. El suelo debe mantenerse húmedo. El exceso de agua afecta los rizomas. Puede provocar pudrición.

El lugar de siembra debe ofrecer sol pleno o media sombra. La especie se adapta a distintos entornos. Presenta mejor desarrollo en climas tropicales y subtropicales húmedos.

Control del crecimiento en el jardín

El crecimiento acelerado del bambú implica una expansión rápida. Sin control, los rizomas invaden áreas cercanas. Esto afecta otras plantas.

Se recomienda instalar barreras físicas subterráneas. Estas estructuras limitan la propagación.

La poda no resulta obligatoria. Puede mejorar la apariencia. También favorece la salud de la planta. Melina Álvarez explicó que la poda de limpieza elimina tallos secos.

Cultivo en maceta: opción para espacios reducidos

El cultivo en maceta funciona en balcones o interiores iluminados.

Se deben usar macetas grandes y pesadas. Esto evita caídas por el viento. También permite el desarrollo del rizoma.

Se debe colocar una capa de arcilla expandida en el fondo. Esto mejora el drenaje.

En macetas, el suelo pierde humedad con mayor rapidez. Se requiere riego frecuente. No se debe saturar de agua.

El uso de fertilizantes ricos en nitrógeno cada tres meses ayuda a mantener el color verde intenso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.