Esta planta de interior tiene un aroma único y es ideal para quienes no quieren complicaciones

La Hoya carnosa es una planta trepadora fácil de cuidar, con flores perfumadas que limpian el aire y decoran cualquier ambiente.

Tener plantas dentro del hogar mejora el estado de ánimo, refresca el ambiente y filtra impurezas del aire. Entre las muchas opciones disponibles, una especie se ha ganado la recomendación de los expertos en jardinería por su capacidad para combinar belleza, perfume y resistencia: la Hoya carnosa, conocida también como flor de nácar.

Esta planta trepadora posee hojas gruesas y brillantes, capaces de alcanzar hasta 6 metros de longitud. Durante la primavera y el otoño, produce flores pequeñas en tonos blanco, rosa o fucsia, que desprenden un perfume intenso y dulce, capaz de perfumar todo un ambiente cerrado.

Según el sitio especializado Ada Jardín, la flor de nácar representa una excelente opción decorativa por su fácil adaptación, su valor ornamental y su capacidad para mejorar la calidad del aire. Las hojas ayudan a retener partículas, lo que favorece una atmósfera más saludable en espacios cerrados.

Claves para cuidar la Hoya carnosa

Esta planta no requiere cuidados complicados, pero sí conviene seguir ciertas recomendaciones para asegurar un crecimiento saludable:

Luz: necesita luz brillante e indirecta. Puede tolerar algo de sol suave por la mañana o al final de la tarde. No debe recibir sol intenso directo.

necesita luz brillante e indirecta. Puede tolerar algo de sol suave por la mañana o al final de la tarde. No debe recibir sol intenso directo. Temperatura: se desarrolla mejor en ambientes entre 18 °C y 24 °C . Es importante evitar corrientes de aire frío o cambios bruscos de temperatura.

se desarrolla mejor en ambientes entre . Es importante evitar corrientes de aire frío o cambios bruscos de temperatura. Riego: al ser suculenta, retiene agua en sus hojas. El sustrato debe secarse entre riegos. En invierno se debe reducir el riego porque entra en etapa de reposo.

al ser suculenta, retiene agua en sus hojas. El sustrato debe secarse entre riegos. En invierno se debe reducir el riego porque entra en etapa de reposo. Humedad: se adapta bien a la humedad promedio del hogar. En ambientes secos, conviene rociar las hojas con agua una o dos veces por semana.

se adapta bien a la humedad promedio del hogar. En ambientes secos, conviene rociar las hojas con agua una o dos veces por semana. Suelo: requiere un sustrato con buen drenaje. Una mezcla de tierra y arena ayuda a prevenir el exceso de humedad en las raíces.

requiere un sustrato con buen drenaje. Una mezcla de tierra y arena ayuda a prevenir el exceso de humedad en las raíces. Soporte: al ser trepadora, necesita una estructura que la sostenga para expandirse correctamente.

al ser trepadora, necesita una estructura que la sostenga para expandirse correctamente. Fertilización: se puede aplicar fertilizante líquido balanceado cada 15 días en primavera y verano. En otoño e invierno se recomienda suspender la fertilización.

se puede aplicar fertilizante líquido balanceado cada 15 días en primavera y verano. En otoño e invierno se recomienda suspender la fertilización. Poda: es posible cortar tallos para controlar el tamaño o dar forma a la planta. Esto no afecta la floración.

Precauciones para tener una Hoya sana y florecida

Aunque es una planta de bajo riesgo, los especialistas sugieren tomar en cuenta algunas recomendaciones importantes:

Evitar que niños o mascotas ingieran sus hojas , ya que pueden causar malestares estomacales.

, ya que pueden causar malestares estomacales. No exceder la frecuencia de riego , porque el exceso de agua es la causa principal de marchitez.

, porque el exceso de agua es la causa principal de marchitez. Si el aroma resulta demasiado fuerte en espacios pequeños, se puede ubicar cerca de una ventana para ventilar mejor.

En ambientes secos o con mucho polvo, puede atraer cochinillas, pulgones o ácaros. Para prevenir esto, se deben limpiar las hojas con un paño húmedo cada dos semanas.

La Hoya carnosa no solo embellece los espacios con su floración y perfume, también resulta una aliada en el cuidado del ambiente interior del hogar.

