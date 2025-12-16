La nieta favorita de la reina Elizabeth es vista como el mayor ‘as bajo la manga’ de la realeza británica

Lady Louise Windsor sorprende a la realeza británica por su vida austera, su pop.ularidad entre los ciudadanos y su creciente protagonismo público.

Lady Louise Windsor, nieta de la fallecida reina Isabel II, comenzó a consolidarse como una de las figuras mejor valoradas de la Familia Real Británica. Medios del Reino Unido la describieron como la integrante más cercana a la vida cotidiana y como un apoyo clave para la monarquía.

El diario británico Daily Mail informó que el interés del público por Lady Louise aumentó de forma notable. Esto ocurrió luego de que circulara una imagen suya utilizando el metro para trasladarse a la universidad.

La joven tiene 22 años y es hija del príncipe Edward, el menor de los hijos de la reina Elizabeth II. También es sobrina directa del rey Carlos III.

Según la publicación, la atención creció cuando fue captada en el transporte público. Vestía pantalón de mezclilla y leía un texto en su tableta durante el trayecto hacia la Universidad de St. Andrews.

El medio británico señaló que Lady Louise se percibe como una “arma secreta” de la realeza. Esto no solo responde a su vínculo con la reina Isabel II. También se relaciona con la imagen de humildad y sencillez que la monarquía busca proyectar en años recientes.

Ella tiene un hermano menor, James, de 17 años. Ambos rechazaron el uso del tratamiento de Su Alteza Real. Tampoco reclamaron los títulos de princesa y príncipe.

De acuerdo con el Daily Express, el príncipe William valora la posibilidad de integrar a Louise y James como miembros activos de la realeza. En ese escenario, la monarquía cubriría sus gastos y ellos asumirían funciones como representantes de la Corona.

En la línea de sucesión al trono británico, ella ocupa el puesto 15 y James el 16, según el orden vigente.

Tras la muerte de la reina Isabel II en 2022, Lady Louise conmovió a los seguidores de la monarquía. La joven leyó mensajes y tarjetas dejadas por ciudadanos en los portones del Palacio de Windsor.

Años antes, cuando falleció su abuelo, el príncipe Philip, trascendió que él le dejó en herencia sus ponis y carruajes, un gesto que reforzó la cercanía entre ambos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.