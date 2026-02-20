Ciencia

La NASA publica imágenes inéditas de la muerte de una estrella similar al Sol en la Nebulosa del Huevo

La Nebulosa del Huevo mostró una fase estelar breve y clave para entender cómo mueren estrellas como el Sol

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Estas imágenes fueron obtenidas por el instrumento WFC3 del Telescopio Espacial Hubble. El color resulta de asignar distintos tonos (colores) a una imagen monocromática (en escala de grises). En este caso, los colores asignados son: Azul: F606W+F673N+F814W+F110W, Verde: F110W+F160W, Rojo: F160W.
Hubble registró detalles inéditos de una nebulosa preplanetaria que expone la etapa final de una estrella similar al Sol. (NASA/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaNASATelescopio Espacial Hubble
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.