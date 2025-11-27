Ciencia

La NASA prepara una misión inusual: lanzará un cohete para evitar desastre espacial

Un telescopio podría caer a la Tierra y la NASA quiere evitarlo con un plan fuera de lo común

Por La Nación / Argentina / GDA
El telescopio Swift amenaza con caer a la Tierra. La NASA prepara una maniobra aérea para desviarlo antes de que impacte.
El telescopio Swift amenaza con caer a la Tierra. La NASA prepara una maniobra aérea para desviarlo antes de que impacte. Imagen con fines ilustrativos. (MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO/Getty Images via AFP)







La Nación / Argentina / GDA

