Ciencia

La NASA explica por qué Artemis III no tendrá mujeres astronautas y defiende la selección de su tripulación

El administrador Jared Isaacman aseguró que los astronautas fueron seleccionados por experiencia y capacidad para cumplir los objetivos de la misión

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Por Europa Press
La NASA respondió a las críticas por la ausencia de mujeres en Artemis III y destacó el papel femenino dentro de la agencia espacial.
La NASA respondió a las críticas por la ausencia de mujeres en Artemis III y destacó el papel femenino dentro de la agencia espacial. (NASA/ROBERT MARKOWITZ/NASA/ROBERT MARKOWITZ)







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