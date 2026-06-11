La NASA explica por qué Artemis III no tendrá mujeres astronautas y defiende la selección de su tripulación

La NASA respondió a las críticas por la ausencia de mujeres en Artemis III y destacó el papel femenino dentro de la agencia espacial.

La NASA respondió a las críticas surgidas tras anunciar la tripulación de la misión Artemis III, la primera destinada a llevar astronautas cerca de la superficie lunar dentro del programa que busca el regreso de Estados Unidos a la Luna.

El administrador de la agencia espacial estadounidense, Jared Isaacman, defendió la elección de los cuatro astronautas asignados a la misión y afirmó que fueron seleccionados por su experiencia y capacidad profesional.

Isaacman señaló que los astronautas de Artemis III están cualificados para cumplir los objetivos de la misión y merecen reconocimiento por la responsabilidad que asumirán. También indicó que futuras tripulaciones recibirán el mismo respaldo cuando llegue su momento.

El jerarca lamentó las reacciones que aparecieron después del anuncio oficial. Según explicó, algunas respuestas oscilaron entre la decepción y la indignación debido a la ausencia de mujeres en la misión.

NASA destaca presencia femenina en puestos de liderazgo

Ante los cuestionamientos, Isaacman recordó que participó en dos vuelos espaciales con tripulaciones integradas en un 50% por mujeres. Además, destacó que varias de sus asesoras más cercanas y algunas de las ingenieras más destacadas que conoce son mujeres.

El administrador también subrayó que casi el 50% de los directores de centros de la NASA y de los responsables de misiones son mujeres.

Añadió que la promoción más reciente de candidatos a astronauta seleccionada durante la actual administración tuvo mayoría femenina. Según indicó, esas profesionales fueron elegidas por sus méritos y capacidades.

Cómo selecciona la NASA a sus astronautas

Isaacman aseguró que la elección de la tripulación no depende de cargos políticos.

Explicó que la Oficina de Astronautas de la NASA asigna a cada misión la tripulación con mayores posibilidades de alcanzar sus objetivos.

Entre los factores considerados figuran la experiencia de vuelo, el trabajo realizado en programas específicos, la experiencia como pilotos de pruebas y la disponibilidad de cada astronauta.

El administrador añadió que algunas personas desconocen que otros astronautas ya se preparan para futuras misiones a la Estación Espacial Internacional o reciben entrenamiento especializado para operaciones lunares que podrían desarrollarse en próximas expediciones.

Quiénes integran la misión Artemis III

La tripulación de Artemis III quedó conformada por:

Randy Bresnik (NASA), comandante.

(NASA), comandante. Luca Parmitano (Agencia Espacial Europea), piloto.

(Agencia Espacial Europea), piloto. Andre Douglas (NASA), especialista de misión.

(NASA), especialista de misión. Frank Rubio (NASA), especialista de misión.

Además, Bob Hines, también astronauta de la NASA, fungirá como suplente de la misión.

La selección marca un hecho histórico para el programa Artemis, ya que por primera vez un astronauta europeo participará en una misión de esta iniciativa.

Entrenamiento y próximos pasos

Los integrantes de la misión comenzarán de inmediato su preparación en los sistemas de la nave Orion.

También colaborarán en el desarrollo y las operaciones de prueba de los módulos de aterrizaje que construyen Blue Origin y SpaceX.

Artemis III se apoyará en los resultados obtenidos durante Artemis II, misión que concluyó en abril. La NASA considera que esta etapa será clave para avanzar en sus planes de exploración lunar y para preparar futuras expediciones tripuladas hacia Marte.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.