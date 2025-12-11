Ciencia

La misteriosa desaparición del ‘hobbit humano’ estaría relacionada con una sequía letal

Un estudio internacional reconstruyó el clima de hace 90.000 años en la isla de Flores. La drástica disminución de lluvias habría provocado el colapso de la especie Homo floresiensis

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La sequía y la desaparición del elefante-pigmeo habrían causado la extinción de los “hobbits” en la isla de Flores, según análisis paleoclimático.
La sequía y la desaparición del elefante-pigmeo habrían causado la extinción de los “hobbits” en la isla de Flores, según análisis paleoclimático. ( Emőke Dénes/Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGsequíaextinción
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.