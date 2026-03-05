Ciencia

La misión de la NASA que busca resolver el gran misterio de la atmósfera de Marte

Dos naves espaciales de la NASA analizarán la interacción entre el viento solar y Marte para explicar cómo el planeta rojo perdió su atmósfera y su agua

Por Europa Press
La misión ESCAPADE estudiará la magnetósfera de Marte y el impacto del viento solar. Sus datos ayudarán a comprender la evolución del planeta y futuras misiones.
La misión ESCAPADE estudiará la magnetósfera de Marte y el impacto del viento solar. Sus datos ayudarán a comprender la evolución del planeta y futuras misiones. (NASA/JPL-CALTECH/ASU/MSSS/NASA/JPL-CALTECH/ASU/MSSS)







Europa Press

