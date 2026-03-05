La misión de la NASA que busca resolver el gran misterio de la atmósfera de Marte

La misión ESCAPADE estudiará la magnetósfera de Marte y el impacto del viento solar. Sus datos ayudarán a comprender la evolución del planeta y futuras misiones.

La NASA activó los instrumentos científicos de la misión ESCAPADE, un proyecto que busca explicar por qué Marte cambió de forma radical con el paso de miles de millones de años. El planeta rojo alguna vez tuvo agua líquida, clima cálido y una atmósfera espesa, pero hoy presenta un entorno frío, seco y con una capa atmosférica muy delgada.

El principal responsable de esa transformación es el viento solar. Esta corriente constante de partículas provenientes del Sol golpeó Marte durante miles de millones de años. Ese proceso arrancó gran parte de su atmósfera. El planeta perdió calor. El agua superficial se evaporó.

La misión Exploradores de la Aceleración y Dinámica del Escape y el Plasma (ESCAPADE por sus siglas en inglés) se lanzó el 13 de noviembre de 2025. Sus instrumentos científicos quedaron completamente operativos el 25 de febrero. Los equipos estudiarán cómo ocurrió la pérdida atmosférica y cómo el Sol continúa influyendo en el planeta rojo.

Además, la misión analizará fenómenos de meteorología espacial cerca de la Tierra y durante el trayecto hacia Marte. Esa información permitirá entender mejor la interacción entre el viento solar y los planetas.

Según explicó el director de la División de Heliofísica de la NASA, Joe Westlake, el proyecto investigará el papel del Sol en la transformación de Marte en un planeta inhabitable. También aportará información para desarrollar protocolos de meteorología espacial que ayuden a proteger futuras misiones humanas.

Westlake indicó que la misión se integrará a la flota de proyectos de heliofísica que operan en distintos puntos del sistema solar. Ese conjunto de observaciones funcionará como una red de estaciones que aumentará la seguridad de los seres humanos y de la tecnología en el espacio.

Dos naves para observar Marte al mismo tiempo

La misión ESCAPADE utilizará dos orbitadores que trabajarán de forma coordinada alrededor de Marte. Este diseño representa la primera misión científica que utiliza dos naves para estudiar el planeta desde diferentes posiciones al mismo tiempo.

Las naves medirán cambios de corto plazo en la magnetósfera marciana, la región del espacio dominada por campos magnéticos alrededor del planeta. El objetivo consiste en detectar los procesos que provocan el escape atmosférico.

La científica del programa ESCAPADE, Michele Cash, explicó que el uso de dos naves permitirá observar la relación entre causa y efecto. El análisis mostrará cómo el viento solar interactúa con el campo magnético de Marte.

El investigador principal de la misión, Rob Lillis de la Universidad de California en Berkeley, señaló que esta estrategia ofrece una perspectiva en estéreo del entorno marciano. Dos puntos de observación simultáneos permitirán detectar fenómenos que antes no se podían medir.

Cuando las naves lleguen a Marte seguirán la misma órbita. Pasarán sobre las mismas regiones en momentos distintos. Ese sistema permitirá observar cambios que ocurren en escalas de tiempo de apenas dos minutos.

Seis meses después, los orbitadores modificarán sus trayectorias. Una nave se ubicará más lejos del planeta. La otra permanecerá más cerca. Esta fase durará aproximadamente cinco meses.

La nueva formación permitirá analizar al mismo tiempo el viento solar y la magnetósfera de Marte. Así los científicos podrán observar cómo reacciona el planeta en tiempo real ante la radiación solar.

Marte es el cuarto planeta en orden de distancia al Sol y el segundo más pequeño del sistema solar, después de Mercurio. Fotografía: Cortesía NASA.

Información clave para futuras misiones humanas

Los resultados de ESCAPADE también serán relevantes para la exploración humana de Marte. Los astronautas enfrentarán una exposición mucho mayor a la radiación solar que en la Tierra.

La Tierra posee un campo magnético fuerte que protege a los seres humanos de las partículas energéticas del Sol. Marte perdió gran parte de ese escudo natural.

Actualmente el planeta presenta un campo magnético fragmentado. Este se concentra en partes de la corteza y se combina con un campo variable generado por el viento solar. Esta magnetósfera híbrida ofrece poca protección.

Esa situación permite que las partículas energéticas del Sol alcancen con facilidad la superficie marciana. Ese fenómeno representa un riesgo para los futuros exploradores.

La misión también estudiará la ionosfera de Marte, una región de la atmósfera superior que será clave para las comunicaciones y navegación de futuras misiones humanas. Comprender su comportamiento permitirá mejorar sistemas de radio y posicionamiento alrededor del planeta.

Un viaje poco común hacia Marte

Las misiones a Marte suelen lanzarse cuando la Tierra y Marte se alinean en sus órbitas. Ese evento ocurre cada 26 meses.

ESCAPADE utilizó una estrategia distinta. Las naves se lanzaron antes de esa alineación. Primero viajarán hacia el punto de Lagrange 2, ubicado a 1,6 millones de kilómetros de la Tierra.

En noviembre de 2026, cuando los planetas vuelvan a alinearse, las naves regresarán hacia la Tierra. Utilizarán la gravedad del planeta para ejecutar una asistencia gravitatoria que las impulsará hacia Marte.

La llegada al planeta rojo está prevista para setiembre de 2027.

Durante esta fase, las naves alcanzarán una distancia cercana a 3,2 millones de kilómetros de la Tierra. Ese recorrido permitirá explorar una zona poco estudiada de la cola magnética terrestre, ubicada en el lado opuesto al Sol.

Los científicos esperan obtener datos inéditos de esa región del espacio. Nadie realizó mediciones a esa distancia de la magnetosfera terrestre.

En el trayecto hacia Marte, los orbitadores también estudiarán el viento solar y el entorno magnético del espacio interplanetario. Ese conocimiento ayudará a preparar futuras misiones tripuladas hacia el planeta rojo.

