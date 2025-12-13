Ciencia

La mala hierba de que revolucionó la ciencia vegetal y se convirtió en superestrella botánica

Arabidopsis thaliana nunca fue una candidata probable para ser el centro de atención. Pero hace 25 años, la diminuta planta lanzó al mundo botánico a la era molecular.

Por Rachel Ehrenberg / Knowable en Español

En noviembre de 1956, tras semanas de protestas y reivindicaciones de elecciones libres en Hungría, los tanques soviéticos entraron en Budapest. Más de 100.000 personas huyeron. Ahí estaba el joven genetista George Rédei, que huyó a la frontera austriaca con un pequeño frasco de semillas en su bolsillo.








