La Luna se encoge y el nuevo mapa revela más zonas con riesgo de sismos

Un estudio científico mapea cientos de estructuras jóvenes en la superficie lunar y advierte que la contracción del satélite podría generar más sismos en zonas clave para futuras misiones

Por O Globo / Brasil / GDA
Desde hace siglos, destellos misteriosos iluminan la Luna y generan nuevas teorías sobre su origen y posible actividad interna.
Investigación detecta nuevas crestas en la Luna y advierte más regiones con potencial de lunamotos. (Canva/Canva)







