¿La Luna guarda secretos? Misteriosas luces fugaces intrigan a la ciencia desde hace siglos

Investigadores exploran la posibilidad de que los destellos en la Luna sean señales de actividad geológica o liberación de gases

Por O Globo / Brasil / GDA
Desde hace siglos, destellos misteriosos iluminan la Luna y generan nuevas teorías sobre su origen y posible actividad interna.
Desde hace siglos, destellos misteriosos iluminan la Luna y generan nuevas teorías sobre su origen y posible actividad interna. (Canva/Canva)







