Ciencia

¿La Luna guarda secretos? Luces inexplicables que aparecen en el satélite intrigan a científicos desde hace siglos

Investigadores exploran la posibilidad de que los destellos en la Luna sean señales de actividad geológica o liberación de gases

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Fenómenos luminosos en la Luna, registrados durante siglos, continúan sin explicación definitiva pese a los avances científicos.
Imagen de un Fenómeno Lunar Transitorio (TLP), captada por Leon Stuart el 15 de noviembre de 1953. El punto brillante en el centro corresponde al destello registrado. (Leon Stuart/Captada en 1953)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaLunaNASA
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.