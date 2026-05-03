Ciencia

La Luna controla cuándo comen y gastan energía las aves nocturnas, revela estudio científico

Un estudio detalla cómo el ciclo lunar condiciona la alimentación, energía y reproducción de un ave nocturna

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Por Jailine González Gómez
La luz lunar regula la actividad, energía y ciclos anuales de un ave nocturna, según datos de más de una década.
La luz lunar regula la actividad, energía y ciclos anuales de un ave nocturna, según datos de más de una década. (DEEP BHATTACHARYYA/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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