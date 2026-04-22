Ciencia

¿Por qué la NASA planea provocar fuego en la Luna?

Un experimento busca entender cómo se comportan las llamas en gravedad lunar y evaluar riesgos en futuras misiones

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Por Jailine González Gómez
Luna llena
La NASA realizará combustiones controladas en la Luna para estudiar la inflamabilidad de materiales en baja gravedad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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