Ciencia

La jacaranda que define el paisaje de Ciudad de México es considerada invasora por su impacto ecológico

La jacaranda, símbolo de Ciudad de México, es considerada invasora por expertos debido a su impacto en la biodiversidad y el ecosistema urbano

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Por Silvia Ureña Corrales
Jacarandas destacan en la ciudad, pero su carácter invasor genera preocupación por efectos en biodiversidad.
Jacarandas destacan en la ciudad, pero su carácter invasor genera preocupación por efectos en biodiversidad. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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