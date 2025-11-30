Ciencia

La increíble guerra evolutiva: cómo animales sobreviven a toxinas mortales

Algunas criaturas que comen especies que contienen toxinas mortales han desarrollado una serie de estrategias inteligentes para mantenerse a salvo

Por Katarina Zimmer / Knowable en Español
La piel de la ranita de tres rayas, Ameerega trivittata, contiene una mezcla de toxinas letales que interfieren en el funcionamiento de proteínas celulares clave.
La piel de la ranita de tres rayas, Ameerega trivittata, contiene una mezcla de toxinas letales que interfieren en el funcionamiento de proteínas celulares clave. (Hiram Pereira/iNaturalist)







