La ‘guerra’ que dividió a la mayor tribu de chimpancés: estudio revela cómo inició el conflicto letal

Un conflicto letal sin precedentes dividió en dos al mayor grupo de chimpancés salvajes registrado. El hecho ocurrió en una selva tropical del oeste de Uganda. La investigación documentó el caso tras tres décadas de observación. El estudio se publicó el jueves 9 de abril en la revista Science.

El grupo Ngogo, de la especie Pan troglodytes, habitó el Parque Nacional de Kibale. Durante dos décadas mostró una dinámica social cohesionada. Sin embargo, en los años siguientes surgieron señales de polarización entre sus miembros.

La muerte de varios machos adultos debilitó la cohesión interna. Estos individuos cumplían un rol clave como vínculo social. Tras esa pérdida, el grupo se fragmentó en dos facciones. La separación fue social y territorial.

Entre 2018 y 2024, los científicos registraron una serie de ataques letales entre ambas facciones. Los enfrentamientos dejaron siete machos adultos muertos y 17 crías fallecidas.

Polarización y división territorial

El proceso de ruptura inició en 2015. En ese momento, los chimpancés se dividieron en dos grupos identificados como Occidental y Central. Desde entonces, evitaron el contacto directo.

Para 2017, ambos grupos utilizaron territorios distintos. La superposición fue mínima. El área que antes funcionaba como centro compartido se convirtió en una frontera territorial.

A partir de 2018, la violencia aumentó. Las agresiones ocurrieron durante patrullajes territoriales. Todos los ataques registrados sucedieron cuando individuos del grupo Occidental ingresaron en zonas del grupo Central.

En los primeros años, los enfrentamientos involucraron solo a machos adultos. En 2021, la violencia se extendió a las crías, lo que elevó la gravedad del conflicto.

Un fenómeno raro en chimpancés

Las divisiones permanentes en grupos de chimpancés son extremadamente raras. Estudios genéticos indican que ocurren cerca de una vez cada 500 años.

El único antecedente similar se documentó en Gombe, Tanzania, en la década de 1970. Ese caso se asoció a las investigaciones de la primatóloga Jane Goodall. Sin embargo, ese episodio aún genera debate por la influencia humana en el entorno de los animales.

Implicaciones del hallazgo

El estudio plantea que estos comportamientos cuestionan la idea de que las guerras humanas responden solo a factores culturales. En el caso de los chimpancés, la violencia surgió tras cambios en la estructura social y territorial.

Los investigadores señalaron que los individuos atacaron a antiguos compañeros. Las nuevas identidades de grupo superaron los lazos previos de cooperación.

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