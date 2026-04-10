Ciencia

La ‘guerra’ que dividió a la mayor tribu de chimpancés: estudio revela cómo inició el conflicto letal

Investigación de 30 años documenta polarización social, división territorial y ataques mortales entre chimpancés que antes convivían

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Por O Globo / Brasil / GDA
Chimpancés Ngogo se dividieron en dos grupos y protagonizaron ataques letales tras perder cohesión social y territorio compartido.
Chimpancés Ngogo se dividieron en dos grupos y protagonizaron ataques letales tras perder cohesión social y territorio compartido. (USAID Africa Bureau/Wikimedia Commons)







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