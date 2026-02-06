Ciencia

Lo que un chimpancé pigmeo enseñó a la ciencia sobre la mente humana

Una investigación científica evidenció que el chimpancé pigmeo Kanzi podía abstraer objetos inexistentes mediante simulaciones controladas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Kanzi, un chimpancé pigmeo macho criado con lenguaje, conversa con Sue Savage-Rumbaugh en 2006 utilizando un teclado portátil con símbolos arbitrarios.
Kanzi, un chimpancé pigmeo macho criado con lenguaje, conversa con Sue Savage-Rumbaugh en 2006 utilizando un teclado portátil con símbolos arbitrarios. (William H. Calvin, PhD/Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGKanzichimpancé
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.