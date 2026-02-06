Lo que un chimpancé pigmeo enseñó a la ciencia sobre la mente humana

Kanzi, un chimpancé pigmeo macho criado con lenguaje, conversa con Sue Savage-Rumbaugh en 2006 utilizando un teclado portátil con símbolos arbitrarios.

Un estudio liderado por una científica brasileña demostró que el chimpancé pigmeo Kanzi poseía la capacidad de razonar sobre objetos imaginarios, una habilidad que durante años se atribuyó solo a los humanos. La investigación se publicó este jueves en la revista Science, una de las más influyentes del mundo científico.

La bióloga Amália Bastos, investigadora de la Universidad de St. Andrews, en Escocia, desarrolló el experimento junto con el científico Christopher Krupenye. El trabajo se realizó pocos meses antes de la muerte de Kanzi, ocurrida en marzo de 2025, cuando tenía 44 años.

Kanzi fue considerado el chimpancé pigmeo más inteligente de la historia. A lo largo de su vida aprendió a comunicarse mediante más de 300 símbolos gráficos y reconocía alrededor de 3.000 palabras habladas, según registros científicos.

El experimento se estructuró en tres etapas. En una de ellas, Bastos simulaba verter jugo inexistente desde una jarra vacía hacia dos vasos también vacíos. Luego fingía derramar el contenido de uno de los vasos. Al final, le solicitaba al chimpancé pigmeo que señalara cuál vaso aún conservaba el jugo imaginario.

Kanzi señalaba de forma consistente el vaso correcto. Ese comportamiento evidenció que comprendía la situación ficticia planteada por los investigadores y que podía representar mentalmente un objeto ausente.

El estudio se desarrolló en centros de conservación e investigación en Georgia y Iowa, en Estados Unidos. Kanzi vivió toda su vida fuera de su entorno silvestre. Los especialistas lo describían como un primate enculturado, con habilidades cognitivas analizadas en decenas de investigaciones previas.

El artículo publicado en Science fue el primero en mostrar de forma convincente que Kanzi podía abstraer la existencia de un objeto inexistente a partir de una simulación. Los autores señalaron que esta capacidad resulta clave para comprender la evolución cognitiva de la especie humana.

Para reforzar los resultados, los científicos diseñaron pruebas adicionales, conocidas como tests de sondaje. Estas pruebas buscaron descartar que el chimpancé pigmeo respondiera solo a gestos o señales externas.

En una de ellas, se le presentó un vaso vacío y otro con jugo real. Kanzi eligió siempre el vaso con líquido verdadero. Esto confirmó que distinguía entre un objeto real y uno imaginario.

En otro test, los investigadores repitieron el procedimiento inicial, pero sustituyeron los vasos con jugo por recipientes con uvas imaginarias. El chimpancé pigmeo aplicó el mismo razonamiento correcto.

Los resultados indicaron que la habilidad no se limitaba a un solo contexto. Los investigadores destacaron que se trataba de una capacidad flexible, aplicable a distintas situaciones simuladas.

El estudio planteó nuevas preguntas sobre el papel del lenguaje en la capacidad de abstracción. Kanzi fue el único chimpancé pigmeo apto para participar en el experimento debido a su alto nivel de comunicación con humanos.

Algunos especialistas sostienen que la abstracción depende del desarrollo del lenguaje. Otros consideran que se trata de una capacidad innata en chimpancés pigmeos y otros grandes simios.

Investigaciones previas ya documentaron comportamientos similares en chimpancés salvajes, como hembras que transportan ramas simulando que son crías. Estos hallazgos reforzaron la idea de que varias habilidades cognitivas humanas tienen raíces más antiguas.

Desde la década de 1960, cuando se comprobó que los grandes simios fabrican herramientas y mantienen relaciones sociales complejas, la supuesta exclusividad humana en varias capacidades mentales quedó en discusión dentro de la ciencia.

