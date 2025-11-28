Ciencia

La gigantesca tortuga Molly venció un tumor de 5 kilos y volvió al mar ante cientos de testigos

Después de tres meses de recuperación, fue liberada en la playa de Higgs, en Florida, con un GPS para monitorear su regreso al océano

Por O Globo / Brasil / GDA
Molly, la tortuga que emocionó a millones, superó una cirugía compleja y regresó al mar desde la playa Higgs en Key West.
Molly, la tortuga que emocionó a millones, superó una cirugía compleja y regresó al mar desde la playa Higgs en Key West. (TikTok/@turtlehospital)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

