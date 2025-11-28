La gigantesca tortuga Molly venció un tumor de 5 kilos y volvió al mar ante cientos de testigos

Molly, la tortuga que emocionó a millones, superó una cirugía compleja y regresó al mar desde la playa Higgs en Key West.

La tortuga Molly regresó al océano este miércoles 26, tras una intensa etapa de rehabilitación de tres meses en el Turtle Hospital, ubicado en Marathon, Florida.

La recuperación de este reptil generó una fuerte respuesta en redes sociales, luego de que se publicara un video donde se mostraba parte de su tratamiento. El contenido acumuló más de 73 millones de visualizaciones y convirtió a Molly en un fenómeno viral.

Molly fue rescatada en aguas de Florida, luego de que un pescador la encontrara atrapada en una red enredada con una trampa para cangrejos. Al sacarla del agua, notó un enorme tumor que cubría por completo el lado izquierdo de su cabeza.

El crecimiento anómalo, que alcanzó un peso de 5 kilos, no era el único que afectaba a la tortuga. Según explicó Bette Zirkelbach, gerente del Turtle Hospital, el cuerpo del animal también presentaba múltiples tumores más pequeños. Añadió que el tumor principal consumía gran parte del flujo sanguíneo, lo cual provocaba anemia.

Al llegar al centro, Molly recibió una serie de cuidados médicos. Le aplicaron tratamientos, antibióticos, vitaminas y una compresa para controlar el sangrado del tumor. Posteriormente, se realizó una cirugía de tres horas, considerada como una de las más complejas realizadas en el hospital. Fue también el mayor tumor extirpado con éxito, según indicaron los expertos.

@turtlehospital Molly, a 170 pound sea turtle who convalesced at The Turtle Hospital in Marathon, was successfully released back into the ocean today off Key West's Higgs Beach. She was rescued in early August after being found weak, anemic, and entangled in a stone crab trap line with a massive 10.1-pound fibropapilloma tumor on her shoulder. After multiple surgeries and intensive treatment, Molly's inspirational recovery story, which garnered over 100 million views on social media, culminated in her triumphant return to the wild, cheered on by hundreds of people. Stay tuned for a link to track Molly on her journey at sea! #compassioniscontagious #rescuerehabrelease #seaturtlehospital #teammolly #seaturtle @TurtleBette @The Florida Keys ♬ Happy / Video CM / Ukulele ♬ Cooking / Family(897363) - ImoKenpi-Dou

Durante su estadía en el centro, Molly llegó a pesar 77 kilos, lo que generó sorpresa entre los especialistas por su resistencia y capacidad de recuperación.

Tras finalizar su proceso de sanación, los encargados decidieron devolverla al mar en la playa de Higgs, en Key West. Antes de liberarla, colocaron un rastreador GPS para monitorear sus desplazamientos y permitir que el público continúe siguiendo su historia.

La liberación de Molly fue presenciada por más de cien personas, quienes observaron cómo fue colocada sobre la arena y, tras ser soltada, se dirigió rápidamente hacia el agua hasta perderse en el océano.

