¿La gasolina es igual en todo el mundo? Así cambia la ‘receta’ según cada país

La gasolina no es igual en todo el mundo. Su composición cambia según clima, leyes y cultura. Conozca por qué el combustible varía entre países y cómo influye en su automóvil

Por O Globo / Brasil / GDA
La receta de la gasolina varía entre países por normas ambientales, clima y políticas energéticas. El etanol marca la mayor diferencia en Brasil.
(Canva /Canva)







