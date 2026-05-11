Ciencia

La discusión terminó: esta es la forma correcta de colocar el papel higiénico

La ubicación de la hoja del papel higiénico no solo cambia la comodidad al usarlo, también influye en la higiene dentro del baño

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Por La Nación / Argentina / GDA
Especialistas concluyeron cuál es la posición correcta del papel higiénico y por qué ayuda a disminuir la exposición a bacterias.
Especialistas concluyeron cuál es la posición correcta del papel higiénico y por qué ayuda a disminuir la exposición a bacterias. (ChatGPT/Generada con IA)







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