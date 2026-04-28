Ciencia

La ciudad de Brasil construida sobre un volcán extinto donde el agua brota hasta los 42 °C

Ubicada en Brasil, la ciudad sorprende con un origen volcánico único. Sus aguas termales emergen a altas temperaturas y convierten este destino en un imán para quienes buscan naturaleza y bienestar

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una ciudad de Brasil se formó sobre un volcán extinto. Hoy destaca por sus aguas termales, minerales y atractivo turístico natural.
Una ciudad de Brasil se formó sobre un volcán extinto. Hoy destaca por sus aguas termales, minerales y atractivo turístico natural. (Canva stock/Gustavo_Asciutti de Getty Images / Costa junior de Getty Images)







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