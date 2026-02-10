Ciencia

La ciencia señala cuál es la década más agotadora de la vida, y no es la que muchos imaginan

Estudios científicos explican por qué las exigencias físicas y emocionales alcanzan su punto más alto durante la década de los 40 años

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Investigaciones señalan que la combinación de cambios biológicos y presión laboral convierte a los 40 años en la etapa más cansada de la vida.
Investigaciones señalan que la combinación de cambios biológicos y presión laboral convierte a los 40 años en la etapa más cansada de la vida. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcansancio
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.