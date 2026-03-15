Ciencia

La ciencia quiere alcanzar al cometa interestelar 3I/ATLAS: proponen misión que lo interceptaría

Científicos proponen una misión espacial para interceptar el cometa interestelar 3I/ATLAS en 2085

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
3I/ATLAS soportó una eyección solar sin fracturas, lo que desconcierta a los astrónomos y abre nuevas rutas de estudio sobre su origen.
El cometa interestelar 3I/ATLAS podría ser interceptado en 2085 gracias a una misión que usaría el efecto Oberth y un sobrevuelo por Júpiter. Imagen con fines ilustrativos. (Wikimedia Commons/International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist)







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El Tiempo Colombia

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