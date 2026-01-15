Ciencia

Cometa 3I/ATLAS sorprende a la astronomía y se asocia con el efecto Cisne Negro

El cometa 3I/ATLAS sorprende a la ciencia por su origen interestelar, composición inédita y comportamiento anómalo. Su hallazgo se asocia con el efecto Cisne Negro en astronomía

Por El Universal / México / GDA
El 3I/ATLAS, tercer cometa interestelar detectado, pasará cerca de la Tierra en diciembre. Su análisis ofrecerá datos inéditos sobre el espacio profundo.
El 3I/ATLAS, tercer cometa interestelar detectado, pasará cerca de la Tierra en diciembre. Su análisis ofrecerá datos inéditos sobre el espacio profundo.







