La ciencia explica por qué sus propios gases no le causan repulsión, pero los de otras personas sí

El fenómeno se relaciona con el llamado ‘efecto de la fuente’, un mecanismo psicológico que influye en cómo el cerebro interpreta los olores corporales

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigaciones científicas revelan por qué el cerebro percibe como menos desagradables los gases propios que los de otras personas.
Investigaciones científicas revelan por qué el cerebro percibe como menos desagradables los gases propios que los de otras personas.







