La ciencia explica por qué sus propios gases no le causan repulsión, pero los de otras personas sí

Investigaciones científicas revelan por qué el cerebro percibe como menos desagradables los gases propios que los de otras personas.

El olor de los gases corporales puede generar rechazo cuando proviene de otras personas. Sin embargo, ese mismo olor suele resultar menos desagradable cuando procede del propio cuerpo. La ciencia tiene una explicación para este fenómeno.

Investigaciones en psicología señalan que la clave está en el llamado “efecto de la fuente”. Este concepto indica que la reacción ante un olor depende en gran medida de su origen. Si una persona cree que el olor proviene de su propio cuerpo, lo percibe como menos desagradable.

Un estudio publicado en la revista European Journal of Social Psychology analizó esta reacción en distintas situaciones. Los investigadores observaron que las personas tienden a calificar como menos repulsivos olores corporales propios, como el sudor, los flatos o el olor de las heces. Algunos participantes incluso reportaron sensaciones cercanas al agrado.

Los científicos explicaron que este comportamiento tiene una base evolutiva. Sentir repulsión hacia olores de otras personas pudo funcionar como un mecanismo de protección frente a enfermedades. Los extraños pueden portar microorganismos para los cuales el organismo no tiene inmunidad.

En cambio, los olores del propio cuerpo representan una amenaza menor. El microbioma que los produce ya es conocido por el sistema inmunológico. Esta hipótesis se apoyó en una investigación científica de Richard Stevenson y Betty Repacholi.

En ese estudio, los investigadores pidieron a los participantes llevar un “diario olfativo”. En ese registro debían describir los olores que encontraban en su vida diaria. También debían evaluar cuán agradables o desagradables resultaban.

Los resultados mostraron una tendencia clara. En general, los participantes consideraron sus propios olores menos repulsivos que los de otras personas.

Otro factor que influye en esta percepción es el efecto de la mera exposición. Este principio indica que una persona puede desarrollar preferencia por algo simplemente porque le resulta familiar.

Una investigación publicada en la revista Perception sugirió que los olores desconocidos se perciben como más intensos. Esa intensidad se debe a que el cerebro los interpreta como ambiguos o potencialmente perturbadores.

Desde el punto de vista fisiológico, los gases son una parte normal de la digestión. Una persona sana libera en promedio entre 10 y 25 flatos al día. En casos menos comunes, la cifra puede alcanzar 32. En situaciones aún más raras puede llegar a 50, sin que esto implique un problema de salud si no aparecen otros síntomas.

Los flatos cumplen la función de expulsar gases generados durante la digestión. Estos gases se componen principalmente de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno y metano.

Un estudio publicado en la revista científica Gut también detectó pequeñas cantidades de gases sulfurosos. Entre ellos se encuentra el sulfuro de hidrógeno, conocido por su olor similar al del huevo podrido. Esa sustancia explica el olor característico de los gases intestinales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.