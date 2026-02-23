Ciencia

¿Cuántos gases libera una persona al día? Un dispositivo especial permite a los científicos medirlo por primera vez

El dispositivo detecta hidrógeno producido por bacterias y mostró que la frecuencia diaria de gases es mayor a la estimada

Por O Globo / Brasil / GDA
Un sensor adherido a la ropa interior midió actividad bacteriana y detectó hasta 59 episodios diarios en algunos casos
Un sensor adherido a la ropa interior midió actividad bacteriana y detectó hasta 59 episodios diarios en algunos casos (Universidad de Maryland/Universidad de Maryland)







