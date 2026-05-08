Ciencia

La ciencia dice que los hijos únicos no son más solitarios, sino que desarrollan una fortaleza emocional distinta

Investigaciones recientes encontraron que crecer sin hermanos fortalece la resiliencia emocional y la autonomía personal

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Por La Nación / Argentina / GDA
La ciencia descubrió que los hijos únicos pueden desarrollar mayor independencia y fortaleza emocional durante la infancia.
La ciencia descubrió que los hijos únicos pueden desarrollar mayor independencia y fortaleza emocional durante la infancia. (ChatGPT/Generada con IA)







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La Nación / Argentina / GDA

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