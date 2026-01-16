Ciencia

La ciencia busca respuestas sobre las experiencias cercanas a la muerte y todavía no las encuentra

Investigadores de la Universidad de Virginia cuestionan un modelo que buscó explicar las experiencias cercanas a la muerte desde el cerebro

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos analizaron un nuevo modelo neurofisiológico sobre experiencias cercanas a la muerte y concluyeron que deja preguntas esenciales sin respuesta.
Científicos analizaron un nuevo modelo neurofisiológico sobre experiencias cercanas a la muerte y concluyeron que deja preguntas esenciales sin respuesta. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGmuerteexperiencia cercana a la muerte
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.